رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي شريك ستراتيجي مهم للعراق

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان الاتحاد الأوروبي شريك ستراتيجي مهم للعراق، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر بمناسبة انتهاء مهام عمله".

كما أعرب رئيس الوزراء، عن "أمنياته بالتوفيق والنجاح سيلر في مهامه الدبلوماسية المقبلة"، مشيداً بـ"الجهود التي بذلها للارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي طيلة فترة عمله في العراق".

كذلك، أكد رئيس الوزراء، "حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً استراتيجياً مهماً للعراق، وأهمية تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة وفتح آفاق التعاون والإفادة من الخبرات الأوروبية".

بالمقابل، أعرب سيلر عن "شكره لرئيس مجلس الوزراء لدعمه وحرصه على تنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى "ضرورة تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات".