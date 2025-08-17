الأخبار

رئيس الوزراء يوجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري


 

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على المضي بإنجاز مشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري، فيما وجه بالإسراع في إصدار الإجازة الاستثمارية واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار"، لافتا إلى أن "الاجتماع خصص لمناقشة الموديل الاقتصادي الذي جرى اعتماده لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي يتضمن طبيعة وتوزيع المباني والوحدات السكنية البالغ عددها 11 ألف وحدة سكنية للمرحلة الأولى، والمناطق التجارية والمساحات الخضراء، وتوفير البنى التحتية". 

وأشار رئيس مجلس الوزراء - بحسب البيان- إلى "الأهمية الكبيرة لمشروع مدينة الصدر الجديدة، إذ يعد واحداً من خطط الحكومة في معالجة أزمة السكن، لاسيما في العاصمة بغداد التي تشهد تنامياً سكانياً متصاعداً".

كما وجّه رئيس الوزراء بأن "يستهدف المشروع فقط أهالي مدينة الصدر وفقاً لنتائج التعداد السكاني لعام 2024، وكذلك أن تكون أسعار الوحدات السكنية مدعومة وتتناسب مع القدرة الاقتصادية للمواطنين".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع حسم ملف مشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري، الذي ظل معلقاً لسنوات، حيث جرى اتخاذ قرار بالموافقة على المضي بإنجازه وذلك تثميناً لجهود العاملين في الشبكة، والتضحيات الكبيرة التي قُدمت منذ عام 2003، ولغاية يومنا، ووجه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إصدار الإجازة الاستثمارية واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري
مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن عن موعد إنجاز تدقيق بيانات تعيينات الدفعة الثالثة
مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية
وزارة الكهرباء تعلن عن تحسن في ساعات التجهيز وتكشف السبب!
محكمة جنايات واسط: السجن 10 سنوات بحق مدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
مفوضية الانتخابات: 15 يومًا لحسم استبعاد المرشحين من الانتخابات
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد الى أربيل
عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية شمال العاصمة
حالة الطقس: غبار واستمرار انخفاض درجات الحرارة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك