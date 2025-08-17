رئيس الوزراء يوجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على المضي بإنجاز مشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري، فيما وجه بالإسراع في إصدار الإجازة الاستثمارية واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار"، لافتا إلى أن "الاجتماع خصص لمناقشة الموديل الاقتصادي الذي جرى اعتماده لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي يتضمن طبيعة وتوزيع المباني والوحدات السكنية البالغ عددها 11 ألف وحدة سكنية للمرحلة الأولى، والمناطق التجارية والمساحات الخضراء، وتوفير البنى التحتية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء - بحسب البيان- إلى "الأهمية الكبيرة لمشروع مدينة الصدر الجديدة، إذ يعد واحداً من خطط الحكومة في معالجة أزمة السكن، لاسيما في العاصمة بغداد التي تشهد تنامياً سكانياً متصاعداً".

كما وجّه رئيس الوزراء بأن "يستهدف المشروع فقط أهالي مدينة الصدر وفقاً لنتائج التعداد السكاني لعام 2024، وكذلك أن تكون أسعار الوحدات السكنية مدعومة وتتناسب مع القدرة الاقتصادية للمواطنين".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع حسم ملف مشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري، الذي ظل معلقاً لسنوات، حيث جرى اتخاذ قرار بالموافقة على المضي بإنجازه وذلك تثميناً لجهود العاملين في الشبكة، والتضحيات الكبيرة التي قُدمت منذ عام 2003، ولغاية يومنا، ووجه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إصدار الإجازة الاستثمارية واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع".