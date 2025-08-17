مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية، مبينة أن المحاكاة ستكون لأجهزة التحقق وتسريع النتائج والإرسال، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "المفوضية مستعدة لاجراء المحاكاة الثانية خلال الايام القليلة المقبلة".

كما اوضحت ان "المحاكاة التجريبية ستشمل جهاز التحقق الالكتروني المزود بكاميرات للتأكد من صورة الوجه البايومترية للناخب، اضافة الى جهاز تسريع النتائج وجهاز الارسال الذي يقوم بنقل النتائج الى السيرفرات في المكتب الوطني".

واضافت ان "المحاكاة ستجرى في عموم المكاتب الانتخابية في المحافظات، وتتضمن محطات للتصويت الخاص والعام".

ومن الجدير بالذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت في وقت سابق عن إجراء محاكاة أولية لجهازي التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج في 1120 محطة انتخابية، فيما أشارت الى أن المحطات تكون في 1079 مركز تسجيل فضلاً عن مكاتب المحافظات الانتخابية.