الأخبار

مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية


 

 

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية، مبينة أن المحاكاة ستكون لأجهزة التحقق وتسريع النتائج والإرسال، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "المفوضية مستعدة لاجراء المحاكاة الثانية خلال الايام القليلة المقبلة".

كما اوضحت ان "المحاكاة التجريبية ستشمل جهاز التحقق الالكتروني المزود بكاميرات للتأكد من صورة الوجه البايومترية للناخب، اضافة الى جهاز تسريع النتائج وجهاز الارسال الذي يقوم بنقل النتائج الى السيرفرات في المكتب الوطني".

واضافت ان "المحاكاة ستجرى في عموم المكاتب الانتخابية في المحافظات، وتتضمن محطات للتصويت الخاص والعام".

ومن الجدير بالذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت في وقت سابق عن إجراء محاكاة أولية لجهازي التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج في 1120 محطة انتخابية، فيما أشارت الى أن المحطات تكون في 1079 مركز تسجيل فضلاً عن مكاتب المحافظات الانتخابية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن عن موعد إنجاز تدقيق بيانات تعيينات الدفعة الثالثة
مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية
وزارة الكهرباء تعلن عن تحسن في ساعات التجهيز وتكشف السبب!
محكمة جنايات واسط: السجن 10 سنوات بحق مدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
مفوضية الانتخابات: 15 يومًا لحسم استبعاد المرشحين من الانتخابات
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد الى أربيل
عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية شمال العاصمة
حالة الطقس: غبار واستمرار انخفاض درجات الحرارة
نينوى : بدء المرحلة الأولى من فتح مقبرة الخسفة في الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك