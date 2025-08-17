وزارة الكهرباء تعلن عن تحسن في ساعات التجهيز وتكشف السبب!

أكدت وزارة الكهرباء أن إعادة إدخال محطة واسط الحرارية إلى الخدمة أسهمت بشكل مباشر في تقليل الاختناقات على الشبكة الوطنية، بعد توقف عدد من الخطوط عن العمل خلال المدة الماضية ما انعكس على ساعات تجهيز الطاقة، حيث ذكرالمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، إن الوزارة أنجزت عدداً من مشاريع إنتاج الطاقة وفق خططها للعام الحالي بهدف دعم المنظومة الوطنية، إذ تمت إعادة ربط محطة واسط الحرارية بالشبكة ما ساعد في معالجة الاختناقات وتحسين ساعات التجهيز في المناطق المتأثرة، مؤكداً أن الإنتاج سيرتفع تدريجياً لتعويض النقص في القدرة وزيادة ساعات التجهيز، لاسيما في المنطقة الوسطى.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام