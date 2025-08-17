الأخبار

مفوضية الانتخابات: 15 يومًا لحسم استبعاد المرشحين من الانتخابات


 

 

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، ان الحسم النهائي للمستبعدين من الانتخابات ستنتهي خلال 15 يومًا، فيما سيكون مطلع تشرين الأول المقبل الموعد النهائي للمصادقة على المرشحين، فيما اشارت هيئة المساءلة والعدالة الى شمول 250 مرشحا باجراءات الهيئة، حيث ذكر رئيس الفريق الإعلاميِّ للمفوّضيَّة، عماد جميل، إنَّ "مجلس المفوّضين يصادق على الأسماء قبل شهرٍ من موعد الاقتراع"، متوقعًا "الانتهاء من جميع الإجراءات، بعد تدقيق الأسماء من قبل الجهات المختصَّة خلال (15) يومًا، مع إمكانيَّة التمديد في حال استبدال المرشّحين أو الطعون المقدَّمة من المستبعدين".

كما أوضح جميل بأنَّ عدد المستبعدين حتى الآن وصل إلى (200) مرشّح، مع احتمال زيادته على وفق القائمة النهائيَّة للهيأة.

بالمقابل، أكّد المتحدِّث باسم الهيأة الوطنيَّة للمساءلة والعدالة، صلاح الجبوري، أنَّ "عدد المرشَّحين المشمولين بإجراءات الهيأة بلغ حتى الآن (253) مرشّحًا، بعد استدعاء (404) مرشّحين للتحقق من وثائقهم الرسميَّة التي تُثبت عدم انتمائهم لحزب البعث المنحلِّ أو عدم شغلهم مناصب عليا فيه".

كما بيّن الجبوري أنَّ هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مصداقيَّة العمليَّة الانتخابيَّة ومنع أيِّ مرشّحٍ غير مستوفٍ للشروط القانونيَّة من المشاركة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

كما إن هناك حوالي 200 مرشح تم استبعاده من قبل المفوضية لاسباب تتعلق بنقص الوثائق او الجرائم الجنائية، فيما تتحدث المساءلة عن 250 مرشحا مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة، ومن غير المعلوم ما اذا كان هؤلاء ضمن قائمة الـ400 اسم الذين يتم التحقيق بحقيقة صلتهم بحزب البعث، ام انها قائمة منفصلة تجعل المجموع يبلغ اكثر من 650 مرشحا قد تشمله إجراءات المساءلة والعدالة، وهذا الرقم يتسق مع تصريح المفوضية يوم امس التي اشارت الى وجود طلبات استبعاد لـ200 شخص باجراءات المساءلة والعدالة، مع وجود قائمة أخرى بـ404 شخصا تم استدعاءهم الى الهيئة للتحقق من وثائق صلتهم بالبعث.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن عن موعد إنجاز تدقيق بيانات تعيينات الدفعة الثالثة
مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء المحاكاة الثانية
وزارة الكهرباء تعلن عن تحسن في ساعات التجهيز وتكشف السبب!
محكمة جنايات واسط: السجن 10 سنوات بحق مدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
مفوضية الانتخابات: 15 يومًا لحسم استبعاد المرشحين من الانتخابات
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد الى أربيل
عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية شمال العاصمة
حالة الطقس: غبار واستمرار انخفاض درجات الحرارة
نينوى : بدء المرحلة الأولى من فتح مقبرة الخسفة في الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك