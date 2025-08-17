القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد الى أربيل

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الاحد، عن بدء انسحاب القوات الامريكية من العاصمة بغداد بالكامل باتجاه أربيل في شهر أيلول المقبل، حيث ذكر المصدر الحكومي في تصريحات للجزيرة، ان "التحالف الدولي سينسحب من عين الأسد ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة باتجاه أربيل".

كما ذكر ان "انسحاب قوات التحالف سيكون في سبتمبر المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن"، مبينا ان "المدربن العسكريين سيبقون في البلاد ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي".