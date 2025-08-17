مجلس القضاء: الإعدام لإرهابي فجر عبوة على دورية للجيش عام 2013

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي في بغداد عام 2013، إذ ذكر إعلام القضاء في بيان، أن " محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي في بغداد عام 2013".

فيما لفت الى أن "الحادث الإرهابي أدى إلى استشهاد منتسب وإصابة اثنين آخرين"، مبيناً أن " الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".