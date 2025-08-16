المجلس الأعلى للمرأة: القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة لإنصاف قضية الطبيبة بان زياد

أكد المجلس الأعلى للمرأة العراقية، اليوم السبت، أن القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة لإنصاف قضية الطبيبة بان زياد، حيث ذكر المجلس في بيان، أن "المجلس الأعلى للمرأة العراقية يتابع ببالغ الحزن والأسى حادثة الوفاة المؤسفة التي تعرضت لها الدكتورة (بان زياد طارق) في محافظة البصرة، والذي أثار استنكارًا واسعًا ومطالبات بضرورة كشف الحقيقة كاملةً للرأي العام".

كما شدد على "الثقة بأن القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة، لإنصاف الضحية، بما يسهم في الحفاظ على كرامة المرأة العراقية وتعزيز حقوقها"، مشيراً إلى "حرص المجلس على ممارسة كامل دوره، الذي انطلق من أجله في حفظ حقوق المرأة والدفاع عن كرامتها على المستويات كافة، كما يجب إبعاد القضية عن أي محاولات للاستغلال السياسي، رحم الله الدكتورة بان زياد طارق وأسكنها فسيح جناته".