وزارة الصحة تعلن غلق مستشفى الشيخ زايد لهدمه وإعادة بنائه بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، المباشرة بنقل أثاث مستشفى الشيخ زايد، فيما أشارت إلى أنه سيتم تسليم المستشفى للجهة المنفذة مطلع أيلول المقبل لهدمه وإعادة إعماره، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "بناءً على توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وبحسب القرارات الصادرة عن وزارة الصحة، تم غلق ردهات مستشفى الشيخ زايد في بغداد بشكل مؤقت بتاريخ الأول من شهر آب الجاري، باستثناء ردهات الطوارئ الباطنية والجراحية التي واصلت استقبال الحالات المرضية لحين استكمال الترتيبات اللازمة".

وأضاف البيان، أن "دائرة صحة بغداد/الرصافة باشرت بعملية تفريغ ونقل الأثاث والتجهيزات الطبية إلى المؤسسات الصحية الأخرى التابعة للدائرة، لضمان الاستفادة منها واستمرار تقديم الخدمات الطبية".

كما أشارت إلى، أن " يوم 31 آب سيكون موعداً لإغلاق قسم الطوارئ، ليُغلق المستشفى بالكامل، على أن يتم توزيع خدمات الطوارئ كالآتي: الطوارئ الباطنية تتحول إلى مستشفى الكندي التعليمي، أما الطوارئ الجراحية والكسور فتتحول إلى مستشفى الواسطي".

فيما أوضح، أنه "بتاريخ 1 أيلول، فسيتم تسليم مبنى المستشفى إلى الجهة المنفذة للبدء بإجراءات إعادة البناء والهدم، ضمن مشروع تطوير شامل يهدف إلى إنشاء صرح صحي متكامل يواكب الاحتياجات الخدمية ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية للمؤسسات الصحية، وبما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين".