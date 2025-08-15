الزيارة الأربعينية: وزارة النقل تسّير مئات الباصات والقطارات على مدار الساعة لإكمال عملية التفويج العكسي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تشغيل أكثر من 12 قطارًا لنقل الزائرين من بغداد والبصرة إلى كربلاء المقدسة وبالعكس، بالإضافة إلى أكثر من 580 باصًا لنقل المسافرين خصصت جميعها لنقل الزائرين فضلًا عن استنفار جميع الآليات الوزارة الأخرى لدعم التفويج العكسي للزائرين على مدار الساعة، إذ ذكر المدير العام للنقل البري في وزارة النقل مرتضى الشحماني للوكالة الرسمية، إن "أسطول القطارات والباصات في وزارة النقل مستنفر لنقل الزائرين خلال مراسم أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، بالإضافة إلى جاهزية جميع المطارات لاستقبال المسافرين القاصدين كربلاء المقدسة لأداء الزيارة".

وأضاف، أن "السنة الحالية تمتاز بالتنظيم العالي لجهود نقل الزائرين وتضمنت تلك الجهود مساهمة وزارة النقل بجميع آلياتها التي تتضمن كل ما تملكه الوزارة من باصات وشاحنات وعجلات مساهمة منها في نقل الزائرين وإيصالهم إلى الأماكن التي يقصدونها".

كما لفت إلى، أن "الوزارة شاركت بأكثر من 12 قطارًا باتجاه بغداد - كربلاء المقدسة وبغداد - بصرة و بصرة - كربلاء المقدسة وبالعكس، إضافة إلى أكثر من 580 باصًا خاصًا لنقل المسافرين والباصات التابعة لشركات النقل البري والبحري والموانئ وباقي شركات الوزارة".

وتابع، أن "أعداد الزائرين في تزايد عامًا بعد آخر ويعد هذا التجمع البشري الذي تستقبله كربلاء المقدسة الأكبر من نوعه في العالم حيث يوجد أكثر من 150 جنسية جاءت لتشارك في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)"، لافتًا إلى، أن "وزير النقل كان متواجدًا على الأرض في كربلاء ولمدة 7 أيام ويتجول بين مدخل النجف وبابل وبغداد وكربلاء لمتابعة جهود نقل الزائرين".