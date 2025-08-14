الأخبار

العتبة العباسية المقدسة: كاميرات ذكية لرصد الزائرين والعجلات في محاور كربلاء الخمسة


 

 

كشف قسم الاتصالات وأمن المعلومات في العتبة العباسية المقدسة، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول آلية عد زائري الأربعين، مؤكدًا استخدام كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لرصد الزائرين والعجلات في محاور كربلاء الخمسة، إذ ذكر مسؤول منظومة العد في القسم، كرار شاكر، لموقع العتبة العباسية، إن "العتبة المقدسة تمتلك منظومتين للعد: الأولى كاميرات داخلية مخصصة للزائرين الداخلين إلى مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وبوشر العمل بها من يوم 1 حتى 9 صفر، والثانية خارجية نصبت بعد يوم 9 صفر حتى نهاية الزيارة الأربعينية"، مبينًا أنهما "مرتبطتان بالمنظومة المركزية في العتبة العباسية المقدسة".

وأضاف، أن "الكاميرات الخارجية تنقسم إلى نوعين: الأول لرصد عدد الأشخاص الوافدين مشيًا على الأقدام، والثاني لعد العجلات، مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تمييز نوع العجلة وحجمها وعدد ركابها، موزعة على 5 محاور يسلكها الزائرون هي، النجف، وبابل، وبغداد، والجمالية، والحسينية".

كما أوضح شاكر، أن "عملية العد تستمر حتى يوم 20 صفر عند الساعة 12 ظهرًا، بعدها تسلم الإحصاءات النهائية إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة للإعلان عنها".

ويُعد قسم الاتصالات وأمن المعلومات في العتبة العباسية المقدسة الجهة الرسمية المسؤولة عن إحصاء أعداد الزائرين باستعمال تقنيات حديثة ومنظومات كاميرات متطورة.

