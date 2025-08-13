مجلس القضاء: سنراقب التصريحات من المرشحين للانتخابات وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أنه سيراقب الخطابات والتصريحات التي تصدر من المرشحين للانتخابات بدقة، فيما توعد المخالفين بإجراءات قانونية، حيث ذكر المجلس في بيان، إنه "تزامنًا مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض المرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية، مستخدمين لغة غير مقبولة قانونًا، تُغذّي الفرقة بين أبناء البلد الواحد، أو الإساءة بحق بقية المرشحين خارج سياقات التنافس الانتخابي، سواء بقصد أو بدونه".

كما أضاف ان "هذا السلوك يتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وينذر باحتمالية حرمانهم قانونًا من المشاركة في الانتخابات"، داعيا "جميع المرشحين، أفرادًا وأحزابًا، إلى تجنب هذه الخطابات والتصريحات التي ستتم مراقبتها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه".