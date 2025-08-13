الزيارة الأربعينية: عمليات الفرات الأوسط بالحشد، الخطة تسير بانسيابية عالية رغم أعداد الزائرين الكبيرة

أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي، اللواء علي الحمداني، اليوم الأربعاء، أن الخطة الأمنية والخدمية تسير بانسيابية عالية رغم الأعداد الكبيرة للزائرين، حيث ذكر الحمداني في تصريح نقله موقع الحشد الشعبي، إن "القائد العام للقوات المسلحة، اطلع بشكل مباشر على الخطة الأمنية وقدّم شكره لكل المتواجدين والمشرفين والمنفذين لهذه الخطة"، مشيراً إلى أن "الجهود المشتركة بين القوات الأمنية والدوائر الخدمية أثمرت عن تنظيم الحركة بسلاسة".

وأضاف أن "محاور التفويج العكسي للزائرين تتركز على ثلاثة اتجاهات رئيسة هي: بغداد، بابل، وشرق وجنوب كربلاء المقدسة، فيما تتضمن الخطة الخدمية توفير آلاف السيارات المهيأة لعودة الزائرين"، موضحا أن "هيئة الحج والعمرة وفّرت ألف حافلة لنقل الزوار من المرائب حتى الفاصل الحدودي مع محافظة النجف، إضافة إلى حافلات خاصة من بعض الوزارات باتجاه بغداد وبابل وكربلاء المقدسة.

كما أكد الحمداني "لم نسجل حتى الان أي مشاكل تذكر، والزائرون ينتقلون بسهولة عبر محاور التفويج"، لافتاً إلى أن "ذروة الزيارة بدأت من منتصف ليلة أمس ولا تزال في تصاعد حتى يوم بعد غد، فيما سيبدأ التفويج العكسي الأهم ظهر يوم الجمعة المقبل، حيث ستباشر جميع الجهات المعنية نقل الزوار إلى محافظاتهم".

وبيّن، ان التحدي كبير، لكن بفضل الخطط الأمنية والخدمية المحكمة، والتنسيق العالي بإشراف القائد العام للقوات المسلحة، ووجود مئات نقاط التفتيش (الفلاتر) لتأمين حركة الزائرين، تجري الزيارة الأربعينية بأعلى مستويات التنظيم والأمان".