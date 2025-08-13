الأخبار

الزيارة الأربعينية: عمليات الفرات الأوسط بالحشد، الخطة تسير بانسيابية عالية رغم أعداد الزائرين الكبيرة


 

أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي، اللواء علي الحمداني، اليوم الأربعاء، أن الخطة الأمنية والخدمية تسير بانسيابية عالية رغم الأعداد الكبيرة للزائرين، حيث ذكر الحمداني في تصريح نقله موقع الحشد الشعبي، إن "القائد العام للقوات المسلحة، اطلع بشكل مباشر على الخطة الأمنية وقدّم شكره لكل المتواجدين والمشرفين والمنفذين لهذه الخطة"، مشيراً إلى أن "الجهود المشتركة بين القوات الأمنية والدوائر الخدمية أثمرت عن تنظيم الحركة بسلاسة".

وأضاف أن "محاور التفويج العكسي للزائرين تتركز على ثلاثة اتجاهات رئيسة هي: بغداد، بابل، وشرق وجنوب كربلاء المقدسة، فيما تتضمن الخطة الخدمية توفير آلاف السيارات المهيأة لعودة الزائرين"، موضحا أن "هيئة الحج والعمرة وفّرت ألف حافلة لنقل الزوار من المرائب حتى الفاصل الحدودي مع محافظة النجف، إضافة إلى حافلات خاصة من بعض الوزارات باتجاه بغداد وبابل وكربلاء المقدسة.

كما أكد الحمداني "لم نسجل حتى الان أي مشاكل تذكر، والزائرون ينتقلون بسهولة عبر محاور التفويج"، لافتاً إلى أن "ذروة الزيارة بدأت من منتصف ليلة أمس ولا تزال في تصاعد حتى يوم بعد غد، فيما سيبدأ التفويج العكسي الأهم ظهر يوم الجمعة المقبل، حيث ستباشر جميع الجهات المعنية نقل الزوار إلى محافظاتهم".

وبيّن، ان التحدي كبير، لكن بفضل الخطط الأمنية والخدمية المحكمة، والتنسيق العالي بإشراف القائد العام للقوات المسلحة، ووجود مئات نقاط التفتيش (الفلاتر) لتأمين حركة الزائرين، تجري الزيارة الأربعينية بأعلى مستويات التنظيم والأمان".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يطلق حملة لإسناد بلدية النجف الأشرف على الطريق نحو كربلاء المقدسة
وزير البيئة يؤكد اتخاذ العراق خطوات جادة للحد من التلوث البلاستيكي
مجلس القضاء: سنراقب التصريحات من المرشحين للانتخابات وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
وزير التربية يوعز بإجراء التعاقدات الأصولية مع خريجي المجموعة الطبية وكلية التمريض
العراق وتركيا يؤكدان استمرار التعاون بملفات ضبط الحدود والمياه ومكافحة الإرهاب والمخدرات
الزيارة الأربعينية: عمليات الفرات الأوسط بالحشد، الخطة تسير بانسيابية عالية رغم أعداد الزائرين الكبيرة
الزيارة الأربعينية: وزير الكهرباء يصل إلى كربلاء المقدسة ويترأس اجتماعاً لغرفة عمليات
الأمن الوطني يواصل تنفيذ خطته التنظيمية لتأمين الزيارة الأربعينية
وزير النقل: التفويج العكسي مستمر حتى إعادة آخر زائر في كربلاء المقدسة
هيئة النزاهة: لا تهاون مع من يستغل المال العام في الحملة الانتخابية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك