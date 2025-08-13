الأمن الوطني يواصل تنفيذ خطته التنظيمية لتأمين الزيارة الأربعينية

اكد جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، مواصلة تنفيذ الخطة التنظيمية لتأمين الزيارة الأربعينية بثلاثة محاور رئيسية، حيث ذكر الجهاز في بيان بحسب الوكالة الرسمية، انه " تنفيذاً لتوجيهات رئيس جهاز الأمن الوطني، شرعت جميع دوائر ومديريات الجهاز في تنفيذ الخطة التنظيمية الخاصة بتأمين زيارة الأربعين، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الاستخباري، والمحور الاقتصادي والرقابي، والمحور التوعوي".

واضاف ان "في إطار المحور التوعوي، تم نشر المواكب التوعوية على طرق الزائرين، والتي تشمل الفرق التطوعية وحملة “إحنا بظهركم”، فضلاً عن مفارز العمليات النفسية، مما يسهم في تنظيم العمل بشكل متكامل وفعّال".

وتابع، ان "هذه المواكب شهدت نشر مفارز متخصصة في مكافحة التطرف والاحتيال المالي، تتواصل بشكل مباشر مع المواطنين لتقديم خدمات ورسائل توعوية على مدار 24 ساعة، تشمل الإرشاد الأمني والتثقيفي، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الزائرين".

فيما لفت الى ان "المواكب تتضمن فيها شاشات عرض وبوسترات لمواد توعوية متنوعة تغطي نشاطات الجهاز في مختلف المجالات، مع تواجد ضباط متخصصين من مديرية العلاقات والإعلام لاستقبال ومعالجة بلاغات المواطنين فوراً، إضافة إلى دعوة الزائرين للإبلاغ عن أي حالة مشبوهة عبر الخط الساخن المجاني (131) والمنصات الرسمية لجهاز الأمن الوطني".