وزارة التربية تفتح أبواب القبول الرقمي أمام خريجي التعليم المهني

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، فتح بوابة القبول الرقمي أمام خريجي التعليم المهني للعام الدراسي 2025–2026، بالشراكة مع الجامعة التقنية الوسطى، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تقرر فتح بوابة القبول الرقمي أمام خريجي التعليم المهني للعام الدراسي 2025–2026، بالشراكة مع الجامعة التقنية الوسطى، بهدف تسهيل الإجراءات وتوسيع فرص الالتحاق بالدراسة".

كما أضاف البيان، أن "الاجتماع الأول للجنة القبول ناقش آليات العمل الجديدة، والتي ستتم عبر استمارة إلكترونية موحدة تُطلق قريباً، تشمل جميع فئات الطلبة: الناجحين، والمكملين، وطلبة المحاولات، والدور التكميلي، مع مراجعة أحد المراكز الثمانية التابعة لرئاسة الجامعة في المحافظات المحددة، لضمان انسيابية ودقة عملية القبول".