دائرة صحة النجف الأشرف: أكثر من مليون خدمة طبية للزائرين في الزيارة الأربعينية


 

 

أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون خدمة طبية قدمت للزائرين في الزيارة الأربعينية، حيث ذكر مدير إعلام الدائرة، ماهر ياسر العبودي للوكالة الرسمية، إن "دائرة الصحة والجهات الساندة قدمت منذ بداية الزيارة الأربعينية وحتى الآن أكثر من مليون خدمة طبية للعراقيين والعرب والأجانب مع مشاركة آلاف الكوادر والمركبات في الخطة الصحية".

كما أوضح العبودي أن "الخدمات التي قدمتها دائرة صحة محافظة النجف الأشرف والجهات الساندة منذ انطلاق الزيارة الأربعينية وحتى الآن توزعت بواقع تقديم الخدمات لـ 508,973 عراقياً و96,876 زائراً عربياً و446,794 زائراً أجنبياً".

وأضاف ان "الحالات التي نُقلت بواسطة سيارات الإسعاف الفوري بلغت 3,424 حالة فيما بلغ عدد الحوادث المسجلة 236 حادثاً وعدد الوفيات 38 حالة وفاة".

كذلك بيّن، أن "عدد آليات دائرة صحة النجف الأشرف المشاركة في الخطة بلغ 194 عجلة وعدد الآليات الوافدة 71 عجلة ليكون مجموع الآليات المستخدمة في الخطة 265 عجلة، أما عدد الملاكات المشاركة فبلغ 4,174 شخصاً إضافة إلى مشاركة 61 شخصاً من الأجراء و1,190 مشاركاً إيرانياً من مختلف الاختصاصات".

فيما أكد العبودي أن "المجموع الكلي للأشخاص المشاركين في الخطة الصحية الخاصة بالزيارة الأربعينية بلغ 5,425 شخصاً في إطار جهود مكثفة لضمان سلامة وخدمة الزائرين على مختلف المستويات".

