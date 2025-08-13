اللجنة الأمنية العليا تصدر توجيهات لجميع المواطنين وسائقي المركبات

دعت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام التام بالسرعات المحددة، وتجنب القيادة بسرعة عالية، لما لذلك من مخاطر كبيرة على حياتهم وحياة الآخرين، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، إذ شددت اللجنة في بيان لها، على "أهمية التأكد من استيفاء المركبات لشروط السلامة، وبالأخص فحص الإطارات والتأكد من جودتها وصلاحيتها، لتفادي الحوادث الناتجة عن انفجارها أو تلفها أثناء السير".

فيما أكدت اللجنة الأمنية العليا أن "الالتزام بهذه الإرشادات يساهم بشكل كبير في حفظ الأرواح وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال موسم الزيارة المليونية".