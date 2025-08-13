ديوان الرقابة المالية يعلن بالأرقام إصدار 5 آلاف تقرير خلال النصف الأول من 2025

أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء، إصدار أكثر من 5 آلاف تقرير خلال النصف الأول من 2025، حيث ذكر بيان لديوان الرقابة، أن "أكثر من 5,074 تقريراً وكتاب متابعة أُنجز خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 30 حزيران 2025، شملت مختلف مجالات العمل الرقابي".

كما أضاف، أن " تقارير وكتب المتابعة بواقع 2,040 تقريراً، تلتها تقارير نتائج الأعمال بـ 799 تقريراً، ثم تقارير البيانات المالية بـ 554 تقريراً، وتقارير العقود بـ 438 تقريراً، كما شملت 230 تقريراً موجهاً إلى مجلس النواب و227 تقريراً دورياً".

وتابع ان "تقارير الزيارات التفتيشية بلغت 177 تقريراً، وتقارير التدقيق المتقاطع بواقع 143، وتكليفات هيئة النزاهة الاتحادية بـ 126تقريراً ، وتقويم الأداء والبرامج والسياسات بـ105 تقارير ، وتكليفات المحاكم المختصة بـ101 تقرير ، وتقييم موقف مكافحة الفساد بـ97 تقريراً، فضلاً عن تقارير إلغاء امتيازات المسؤولين التي بلغت24، كما أن تقارير الدعم الطارئ للأمن الغذائي بواقع 11، والتقرير السنوي والحساب الختامي واحد لكليهما".