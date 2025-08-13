الأخبار

ديوان الرقابة المالية يعلن بالأرقام إصدار 5 آلاف تقرير خلال النصف الأول من 2025


 

 

أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء، إصدار أكثر من 5 آلاف تقرير خلال النصف الأول من 2025، حيث ذكر بيان لديوان الرقابة، أن "أكثر من 5,074 تقريراً وكتاب متابعة أُنجز خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 30 حزيران 2025، شملت مختلف مجالات العمل الرقابي".

كما أضاف، أن " تقارير وكتب المتابعة بواقع 2,040 تقريراً، تلتها تقارير نتائج الأعمال بـ 799 تقريراً، ثم تقارير البيانات المالية بـ 554 تقريراً، وتقارير العقود بـ 438 تقريراً، كما شملت 230 تقريراً موجهاً إلى مجلس النواب و227 تقريراً دورياً".

وتابع ان "تقارير الزيارات التفتيشية بلغت 177 تقريراً، وتقارير التدقيق المتقاطع بواقع 143، وتكليفات هيئة النزاهة الاتحادية بـ 126تقريراً ، وتقويم الأداء والبرامج والسياسات بـ105 تقارير ، وتكليفات المحاكم المختصة بـ101 تقرير ، وتقييم موقف مكافحة الفساد بـ97 تقريراً، فضلاً عن تقارير إلغاء امتيازات المسؤولين التي بلغت24، كما أن تقارير الدعم الطارئ للأمن الغذائي بواقع 11، والتقرير السنوي والحساب الختامي واحد لكليهما".

 

Image 1 of 1

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة النزاهة: لا تهاون مع من يستغل المال العام في الحملة الانتخابية
حالة الطقس: غبار وثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان غداً
وزير الدفاع يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة
وزارة التربية تفتح أبواب القبول الرقمي أمام خريجي التعليم المهني
دائرة صحة النجف الأشرف: أكثر من مليون خدمة طبية للزائرين في الزيارة الأربعينية
اللجنة الأمنية العليا تصدر توجيهات لجميع المواطنين وسائقي المركبات
ديوان الرقابة المالية يعلن بالأرقام إصدار 5 آلاف تقرير خلال النصف الأول من 2025
المندلاوي يعزي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية بوفاة نجليه
الدفاع المدني: إنقاذ عائلات وأطفال من حريق شقة في مجمع الزهور ببغداد دون إصابات
مجلس الخدمة الاتحادية يعلن أسماء الوجبة الرابعة من المتقدمين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك