المندلاوي يعزي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية بوفاة نجليه

عزى النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي بوفاة نجليه.

وقال المندلاوي في بيان :" اتقدم بخالص آيات التعازي واصدق عبارات المواساة، الى رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي المحمداوي، بفاجعة الفقدان الاليمة التي ألمّت به بوفاة نجليه الكريمين (عبد الله وعز الدين)، اثر حادث سير مؤسف على طريق الديوانية في منطقة عفج، وذلك اثناء توجههما مع والدهما لزيارة الامام الحسين "عليه السلام".

واضاف :" نبتهل إلى الله العليّ القدير ، ان يمن على مواطنينا الاعزاء الذين اصيبوا في هذه الحادثة المروعة بالشفاء العاجل، ونسأله ان يتغمد جميع المتوفين برحمته الواسعة، وان يُسكنهم فسيح جناته مع الانبياء والاولياء والشهداء، ويُلهم اهلهم وذويهم ومُحبيهم الصبر والسلوان".