الدفاع المدني: إنقاذ عائلات وأطفال من حريق شقة في مجمع الزهور ببغداد دون إصابات

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، بأن الدفاع المدني انقذت عائلات واخمدت حريقًا في مجمع الزهور بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ العائلات وإجلاء الأطفال، كما قامت بإخماد الحريق الذي اندلع داخل شقة في مجمع الزهور ببغداد".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية".

في وقت سابق، نشرت مديرية الدفاع المدني قائمة بوصايا وإرشادات للمواطنين لتجنب حدوث الحرائق خلال موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب بيان المديرية، جاءت الإرشادات بأنه "يجب إخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للانفجار، والقداحات بأنواعها المختلفة، وقناني المشروبات الغازية أو قناني الماء، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام".

وشددت المديرية، وفقًا للبيان، على المواطنين بالحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة، مؤكدة على "عدم زيادة الأحمال على النقاط الكهربائية، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد الأفراد، مع ضرورة اقتناء أجهزة حماية موثوقة".