مجلس الخدمة الاتحادية يعلن أسماء الوجبة الرابعة من المتقدمين

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أسماء الوجبة الرابعة من المتقدمين، حيث ذكر المجلس في بيان، إن "مجلس الخدمة يعلن أسماء الوجبة الرابعة من المتقدمين بعد تدقيقها، ومن مبدأ الشفافية والنزاهة، وعلى جميع المتقدمين مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه".

وأضاف "علما ان باقي القوائم ستعلن تباعا، وسيقوم مجلس الخدمة العامة الاتحادي بإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعمل التقاطع الوظيفي".

رابط الأسماء

https://t.me/inainaiq/134236