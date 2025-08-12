إيران: أكثر من 3.4 مليون زائر غادروا إلى العتبات في العراق لأداء زيارة الأربعين

أكد وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، أن عدد المغادرين نحو العراق لأداء زيارة الأربعين بلغ أكثر من 3.4 مليون زائر.

وقال مؤمني في مؤتمر صحفي الثلاثاء خلال زيارته لمعبر خسروي، إنه "غادر أكثر من 3.4 مليون زائر إيران حتى الآن إلى العتبات المقدسة لأداء صلاة الأربعين، منهم أكثر من 650 ألفًا عبر معبر خسروي".

وأكد مؤمني أن "التعاون الوثيق والمستمر بين إيران والعراق لعب دورًا هامًا في تحسين ظروف معبر خسروي، مضيفا: "لقد ساهمت الاجتماعات المشتركة وتوقيع الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة العراقية في تفعيل الخطط بشكل كامل، وجعل مرور الحجاج عبر هذه الحدود أكثر تنظيمًا وسرعة".

وأشار الى أن "حركة المرور على معبر خسروي هذا العام أصبحت أكثر سلاسة وتنظيمًا من العام الماضي، وقلّت التأخيرات إلى أدنى حد، ومن العوامل المؤثرة في هذا الصدد إطلاق واستخدام نظام "سجاد"، الذي سهّل عملية عبور الحجاج".

وبين أنه "على حدود خسروي وسائر حدود البلاد، تعمل وسائل النقل العام بإدارة دقيقة، ولم تُسجل أي مشاكل في هذا القطاع حتى الآن. ونأمل أن يستمر هذا التوجه الإيجابي خلال أيام ذروة عودة الحجاج".

وتابع مؤمني، أن "الأمن مستتب بالكامل على جميع حدود البلاد الستة"، لافتا الى أن "جميع هذه الحدود تحت حماية وإشراف قوات الأمن والجيش وحرس الحدود، ولم تُسجل أي مشاكل أمنية حتى الآن".

ودعا مؤمني الحجاج بـ"مراعاة احتياطات السلامة والتعاون مع قوات الأمن ، نشهد عودة آمنة وخالية من الحوادث، وسيُعقد هذا الملتقى الروحاني الكبير على نحو أكثر روعةً عامًا بعد عام".