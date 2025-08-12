حادث مأساوي يودي بحياة نجلي رئيس لجنة الأمن والدفاع أثناء توجههما إلى كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (12 آب 2025)، بوفاة اثنين من أبناء رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، كريم عليوي المحمداوي، إثر حادث سير مروع في محافظة الديوانية.

وذكر المصدر أن "الحادث وقع في منطقة عفج بمحافظة الديوانية، حيث انقلبت سيارة كانت تقل نجلي المحمداوي، (عبد الله وعز الدين)، أثناء توجههما لزيارة العتبات الدينية في كربلاء بمناسبة زيارة الأربعين".

وأضاف المصدر، أن "نجلي رئيس لجنة الأمن والدفاع كانا يرافقان والدهما لحظة وقوع الحادث".