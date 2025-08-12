كركوك تُعطل الدوام غداً لإحياء الزيارة الأربعينية مع استمرار الخدمات

أعلن مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، عن تعطيل الدوام غدًا لإحياء الزيارة الأربعينية مع استمرار الجهد الخدمي في تأدية واجباته.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان أن "محافظ كركوك، ريبوار طه، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء الموافق 13-آب-2025 بمناسبة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف أنه "مع استمرار الجهد الخدمي في تأدية واجباته".

يذكر ان المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) هي كل من محافظة (النجف الاشرف، واسط، بابل، ديالى، كربلاء المقدسة، الديوانية، البصرة، المثنى).