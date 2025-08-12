السوداني يوافق على ترقية الضباط المصابين بعجز 50٪ فأكثر

وافق القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على ترقية الضباط المصابين بعجز 50٪ فأكثر.

وقال مصدر أمني مُخوّل إن "السوداني وافق على إحالة طلبات الضباط الذين يعانون من عجز بنسبة (50٪) فأكثر، والراغبين بالترقية إلى رتبة أعلى مع الإحالة على التقاعد، وذلك وفق الصلاحيات الدستورية المخوّلة للقائد العام".

وأشار المصدر إلى أن "تنفيذ هذه الإجراءات سيتم ضمن سقف زمني لا يتجاوز (14) يومًا حتما".