"ابتزاز وكومشنات وفروقات".. الاستثمار النيابية: الإجراءات الجمركية طاردة للاستثمار

كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان الإجراءات الجمركية تتضمن عمليات "ابتزاز وكومشنات" طاردة للاستثمار.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث صحفي ان "غالبية عمليات ابتزاز التجار والمستثمرين من جميع المناصب العليا والصغرى، حيث ان البيروقراطية في اصدار الاجازة الاستثمارية يتطلب بعضها سنتين ولا تنتهي"، مبينا ان "إخراج أي حاوية من الميناء يكون عن طريق مخلّص لديه علاقات واسعة".

وأضاف "طرحنا رؤى ومقترحات بشأن فساد الجمارك ويكون الدفاع الالكتروني هو الحل الأمثل، الا انه لا يؤخذ بهذه الدراسات"، موضحا ان "موضوع الفساد بين التجار والمستثمرين ارتفع كما ان الابتزاز والكومشنات ازدادت بسبب ضعف الدور الرقابي".

وذكر ان "الإجراءات الجمركية في داخل الموانئ طاردة للمستثمر لوجود الابتزاز وعدم الشفافية"، لافتا الى ان "المستثمرين والتجار يعانون من هذه المشكلة".

وبين ان "هناك فروقات بين بضاعة وأخرى، إضافة الى وجود فروقات بالتخليص".