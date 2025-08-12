المفوضية تعلن المصادقة على القوائم الانتخابية

صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، على القوائم الانتخابية.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس، فإنه "صادق على محضر إجراء قرعة المرشحين وعلى أرقام تسلسلات القوائم التي حصلت عليها التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد والتي تبدأ من (201- تحالف القضية الايزيدية) وتنتهي بالتسلسل (346- اسوان الكلداني) بعد اجراء القرعة يوم السبت الموافق 2025/8/9، وكما جاء في مذكرة الدائرة القانونية بالعدد (دق/ح/1520) في 2025/8/10 مرفق مذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/1723) في تاريخ اليوم".

وتقرر، وفق الوثيقة، "تكليف الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم ونشر أرقام تسلسلات القوائم التي حصلت عليها التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد، بالصحف الرسمية والموقع الإلكتروني للمفوضية".