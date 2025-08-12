التعليم العالي تحدد 21 أيلول موعداً لبدء العام الدراسي 2025-2026

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، على التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2026/2025 للدراسات الأولية في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل فوق الأولى.

وذكرت الوزارة في بيان أن "العبودي وافق على التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2026/2025 للدراسات الأولية في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل فوق الأولى".

وحدد التقويم الجامعي موعد بدء العام الدراسي للمراحل ما فوق الأولى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2025/9/21 للفصل الدراسي الأول الذي يستمر لمدة خمسة عشر أسبوعا فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 2026/2/1.