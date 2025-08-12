رئيس مجلس القضاء يوجّه المحاكم بتشديد الإجراءات ضد المتجاوزين على مشاريع الري

وجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، المحاكم بتشديد الإجراءات ضد المتجاوزين على مشاريع الري، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالنظر لما يمر به البلد من تحدٍ كبير في ملف شح المياه وإزالة التجاوزات الحاصلة على الأنهار الرئيسية والفرعية وتجريفات الأسماك غير المجازة قانونياً، تقرر توجيه المحاكم المختصة كافة بتشديد العقوبات والإجراءات استناداً لأحكام القانون البيئي رقم (83) لسنة 2017 ضد المخالفين من المتجاوزين على مشاريع الري ومنع التدخل في عمل دوائر الري والزراعة مما يعيق عمل هذه الدوائر".



