وزارة العدل تطلق برامج تأهيلية للنزلاء لإدماجهم في سوق العمل

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إطلاق حزمة برامج تأهيلية نوعية للنزلاء والنزيلات في خمس أقسام إصلاحية تابعة لدائرة الإصلاح العراقية، شملت سجن العمارة المركزي، وسجن ديالى المركزي، وسجن البلديات للنساء، وسجن التاجي، إضافة إلى سجن السماوة، إذ أكد مدير عام دائرة الاصلاح العراقية ماجد المنذور في بيان، أن "هذه البرامج، التي يشرف على إعدادها وتنفيذها قسم التأهيل والتدريب في دائرة الإصلاح، تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء والنزيلات، وتنمية مهاراتهم الحياتية والمهنية، تمهيداً لإدماجهم في سوق العمل بعد الإفراج عنهم، وبما يسهم في الحد من ظاهرة العودة إلى الجريمة وتعزيز استقرار المجتمع".



