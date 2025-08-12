الأخبار

جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على (11) إرهابياً في مناطق متفرقة


 

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي أسفرت عن إلقاء القبض على (11) إرهابياً وتطهير وتفجير عدة أنفاق وكهوف في مناطق متفرقة من البلاد، حيث ذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب بحسب الوكالة الرسمية، إن "سلسلة العمليات التي نفذها الجهاز تضمنت إلقاء القبض في عمليات منفصلة على 5 إرهابيين في محافظة نينوى، بالإضافة الى 4 إرهابيين آخرين في مناطق متفرقة في محافظة كركوك".

وأضاف أنه "وفي إطار التعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية، فضلاً عن القبض على إرهابي ثان في محافظة صلاح الدين".

وفي واجبات التطهير والتفتيش والاستطلاع ونصب الكمائن أوضح البيان أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب "تمكنت وبإسناد من طيران الجيش من تدمير 7 مضافات، بالإضافة الى تمكنها وبواجبات منفصلة من تفتيش وتدمير 3 مضافات و 3 أنفاق وكهف واحد تحتوي على مواد معدة للتفجير في محافظة نينوى"، مبيناً أنه "وفي إطار التنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان أيضاً تمكن الجهاز وبواجبات متعددة من تفتيش وتطهير 13 مضافة في محافظة صلاح الدين، كما تم وبواجبات منفصلة تدمير 3 أنفاق، والعثور على أعتدة مختلفة وتفجير الغام أرضية وعبوات ناسفة تحت السيطرة في المحافظة نفسها".

فيما لفت الى أن "جهاز مكافحة الإرهاب وبتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن من تفتيش 6 مضافات، وتطهير عدة مبانٍ و4 مضافات و3 أنفاق في كركوك"، لافتاً الى أن "الجهاز اختتم سلسلة عمليات التفتيش الكبرى بتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى".

كما ذكر، أن "تلك العمليات نفذت وفقاً لأوامر قضائية من القضاء العراقي من خلال إصدار أوامر القبض، حيث تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبعد متابعة استخبارية دقيقة من توجيه ضربات استباقية لإنهاء ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المواطنين".

