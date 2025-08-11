قائد عمليات بغداد يصدر توجيهات تخص الزيارة الأربعينية

أصدر قائد عمليات بغداد، الفريق الدرع الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الاثنين، عدداً من التوجيهات تخص الزيارة الأربعينية، حيث ذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أنه "مع دخول الزيارة الأربعينية ذروتها، أجرى قائد عمليات بغداد الفريق الدرع الركن وليد خليفة التميمي جولة ميدانية ضمن محاور وطرق تنقل الزائرين".

كما وجّه التميمي، بحسب البيان، "بضرورة الحفاظ على انسيابية حركة سير الزائرين ومنع مرور العجلات بكافة أنواعها ضمن طرق تنقلهم ومتابعة مواكب الخدمة المنتشرة وعدم نزولها إلى نهر طريق الزوار الكرام مع ضمان سلامة الأطعمة والأشربة المقدمة خلالها".

كذلك، شدد على "ضرورة الاستمرار بواجبات انتشار مفارز شرطة النجدة والمرور على الطرق السريعة ومحاسبة المخالفين للسرعة المقررة من مديرية المرور العامة حفاظاً على أرواح المواطنين"، موجهاً "بالاستنفار التام (لآمريات التمويل والنقل) وتسخير كافة العجلات المهيأة لنقل الزوار استعداداً لعملية التفويج العكسي لهم".