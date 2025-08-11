وزير الداخلية يوجه جميع السيطرات بالعمل المهني والاستعداد لعملية التفويج العكسي للزائرين

وجّه وزير الداخلي، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، جميع السيطرات بالعمل المهني والاستعداد لعملية التفويج العكسي للزائرين، فقد ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أنه "على مدار أيام متواصلة، وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري مستمر بجولاته الميدانية على محاور زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف ان "الوزير اطلع على المحور الشرقي الممسوك من قبل أبطال الجيش العراقي، والاستعدادات الجارية لإنجاح عملية التفويج العكسي للزائرين بانسيابية عالية وتوفير الأجواء المناسبة لهذه العملية ضمن هذا المحور الذي يشمل طرق محافظتي كربلاء المقدسة وبابل".

كما وجّه الوزير، بحسب البيان، "جميع السيطرات ومفارز المرور بالعمل المهني والاستعداد الأمثل لهذه العملية وإعطائها أولوية قصوى وضمان تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية للتفويج العكسي".

فيما شدد على أن "يكون التنسيق عالي المستوى بين جميع الأجهزة الأمنية والجهات الساندة وتوحيد الجهود لتأمين التفويج العكسي لزائري الأربعين".