مجلس الوزراء يصوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل

صوت مجلس الوزراء، اليوم الأحد (10 آب 2025)، على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "مجلس الوزراء صوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 14-آب-2025، بمناسبة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

يذكر ان المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) هي كل من محافظة (النجف الاشرف، واسط، بابل، ديالى، كربلاء المقدسة، الديوانية، البصرة، المثنى).