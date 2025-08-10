الأخبار

ضبط مُتهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في نينوى


أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، ضبط مُتَّهمين اثنين وعقودٍ مُخالفةٍ للقانون في عمليَّـتين بمحافظةِ نينوى تتعلَّـقُ بتجاوزاتٍ على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، ومُخالفاتٍ في إبرامِ عقودٍ حكوميَّةٍ أحدثت ضرراً في الأموالِ العامة.

وكشفت الهيئة في بيان، عن أنَّ "فريق العمل المؤلف في مُديريَّة تحقيق نينوى وبموجبِ قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، تمكَّن من ضبط مُتَّهم بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة، مُوضحةً أنَّ الفريق انتقل للموقع لإجراءِ الكشف بشأنِ التجاوز وفيما إذا كانت قد شُيِّدَت محلاتٍ تجاريَّة في الموقع، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم عرقل إجراءات الكشف من قبل الفريق المُختصّ بعد أن ثبُت تجاوزه على العقارِ خلافاً للقانون وبموجبِ محضر الكشف المُعد من قبل مسَّاحي القطَّاع البلدي".

وأفادت الهيئة أنَّ "فريقاً آخر مُؤلَّفاً من المُديريَّة تمكَّن من ضبط مُتَّهم، جرَّاء قيامهِ بالتجاوز على عقار عائد للدولة واستغلاله كساحةٍ لوقوف السيَّارات بالقرب من مُديريَّة مرور المحافظة – الجانب الأيمن من مدينة الموصل، واستحصال مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب السيَّارات لمصلحته الشخصيَّة بشكلٍ مخالفٍ للقانون والتعليمات، ومن دون وجود مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".

وأضافت "إنَّه تمَّ تنظيمُ محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العملياتِ الثلاث بموجبِ أحكام القرار (١٥٤) لسنة ٢٠٠١ وأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات (١١١ لسنة ١٩٦٩)، وإيداع المُتَّهمين التوقيف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية : يحق لنا أن نفخر بالأجهزة الأمنية على ما تبذله لإنجاح الزيارة الأربعينية
ضبط مُتهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في نينوى
استبعاد احمد الجبوري "أبو مازن" من الانتخابات المقبلة
المفوضية تنفذ أول عملية تصويت تجريبية في السليمانية استعداداً للانتخابات المقبلة
الدفاع تزف بشرى لمنتسبيها الذين تم تحويلهم من الصفة العسكرية الى المدنية
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
وزارة النقل: أجور نقل الزائرين 500 دينار فقط عبر المحاور المحددة
وزارة الإعمار: مشروع جسر الكريعات سيفتح محوراً جديداً للنقل بين سريع محمد القاسم والكاظمية
بتمويل من الاتحاد الأوروبي وشراكة اليونسكو، مشروع جديد لتعزيز التعليم المهني في العراق
محافظة الديوانية تعطل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك