استبعاد احمد الجبوري "أبو مازن" من الانتخابات المقبلة

أعلن الامين العام لحزب الجماهير الوطنية، النائب احمد عبد الله الجبوري "أبو مازن"، استبعاده من الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو مازن في بيان، "نود اعلام جماهيرنا الوفية ان مفوضية الانتخابات قامت اليوم باستبعاد 68 مرشحاً للانتخابات، وكان أسمنا من ضمن الاسماء المستبعدة وهذا اجراء طبيعي في كل دورة انتخابية، وحصل في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 2021".

وأضاف، "اننا اذ نعلن لجماهيرنا هذا الخبر، نؤكد ان كلمة الفصل النهائية ستكون للهيئة القضائية التي تنظر بالطعون التي يقدمها المرشحون. وثقتنا عالية بالهيئة واجراءاتها العادلة التي تقوم بها مع كل دورة انتخابية".

وتابع: "بما اننا من المرشحين الذين حصلوا على قرار قضائي سابق تم بموجبه العودة الى السباق الانتخابي، وفي اجراء اداري طبيعي وواضح، نؤكد اننا على ثقة بإجراءات الهيئة القضائية. والقضاء المنصف له كلمة الفصل كما انصفكم سابقاً".

واتم بالقول: "هذه ليست النهاية، وعلى كل جماهيرنا الا تيأس وتصبر، وتنتظر القرار العادل خلال ايام بأذن الله تعالى".