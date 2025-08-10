الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الحشد الشعبي يضبط أجنبياً تسلل إلى العراق بطريقة غير مشروعه
وكالة انباء براثا
130
2025-08-10
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يضبط أجنبياً تسلل إلى العراق بطريقة غير مشروعه
وزارة الخارجية تُبلِغ السفير البريطاني اعتراضها على تصريحات مخالفة للأعراف الدبلوماسية
الأمين العام للمحكمة الاتحادية العليا تباشر بأعمالها الوظيفية
رئيس الوزراء يحدد ثلاث خطوات لتنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة
وزارة التربية: استعدادات مبكرة لتجهيز المدارس وتسجيل الطلبة، لبدء العام الدراسي الجديد
التعليم العالي: الكشف عن خطة لرفع تصنيف الجامعات المحلية إلى مصاف العالمية
كربلاء المقدسة: الصحة تسجيل 621 حالة اختناق جراء حادث تسرب غاز الكلور
حالة الطقس: غبار وارتفاع درجات الحرارة في بغداد وعدد من المحافظات
ديوان محافظة النجف الأشرف: أربعة محاور لتوزيع المواد الغذائية بين الزائرين
رئيس هيئة النزاهة: دور الهيئة تجاوز الجانب الرقابيّ إلى الشراكة الفاعلة في دفع عجلة الإصلاح والتنمية
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
محافظ كربلاء يعلن عن القاء القبض على خلية ارهابية
498
المحكمة الاتحادية تستدعي محافظ البصرة للمثول أمام القضاء
416
رئيس الوزراء: تم إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم
412
مقتل ضابط متقاعد وزوجته بهجوم شمالي بغداد
402
الأمن الوطني يطيح بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
369
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك