وزارة التربية: استعدادات مبكرة لتجهيز المدارس وتسجيل الطلبة، لبدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن بدء الاستعدادات لتجهيز المدارس وتسجيل الطلبة تمهيداً لانطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أشارت الى استكمال خطط البرنامج الحكومي في الأبنية المدرسية وتدريب الملاكات التربوية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، للوكالة الرسمية، إن "وزارة التربية حددت مواعيد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية مطلع أيلول القادم، فيما أعلنت انطلاق العام الدراسي في الـ21 من الشهر نفسه".

كما أوضح أن "الاستعدادات المبكرة انطلقت من الآن على مستوى تجهيز المدارس بالكتب واللوازم وتسجيل الطلبة وتسوية الملاكات وتهيئتها ومراجعة نتائج العام الماضي، فضلاً عن استكمال الخطط الموضوعة ضمن البرنامج الحكومي على مستوى الأبنية المدرسية وتدريب الملاكات التربوية وغيرها".