الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤولة توزيع كفالات داعش في صلاح الدين


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بمسؤولة توزيع كفالات داعش في محافظة صلاح الدين، حيث ذكر بيان لمديرية الاستخبارات، أنه "وبعملية نوعية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الحادية والعشرين وبعد متابعة ميدانية ونصب كمين محكم من إلقاء القبض على إرهابية تشغل منصب مسؤولة توزيع كفالات عناصر داعش بقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين والصادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب"، مشيراً الى أنه "تم تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".

