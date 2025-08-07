الكهرباء: العدّادات الذكية مجانية ولا تتضمن أي زيادة في التعرفة

حددت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، (7 آب 2025)، مزايا تجربة العدادات الذكية التي شرعت بتطبيقها في عدد من المناطق، مشيرة إلى سعيها لتعميم التجربة في محافظات أخرى، من دون أي زيادة في التعرفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، للوكالة الرسمية إن "هنالك تجاوبًا واضحًا وكبيرًا من قبل المواطنين في المناطق التي طُبِّقت فيها تجربة العدّادات الذكية، والتي بدأنا العمل بها في مناطق من بعض المحافظات، ونسعى لتوسيعها لتشمل محافظات أخرى مثل بغداد، ميسان، كربلاء المقدسة، بابل، وحتى البصرة"، مبينًا، أن "الوزارة لاقت استحسانًا ورضى من قبل المواطنين بشأن آلية التعامل مع العدّادات الذكية".

وأضاف، أن "الوزارة تسعى إلى توسيع هذه التجربة لتشمل مناطق أخرى، بشكل أوسع، في ما يخص نصب العدّادات الذكية، التي أصبحت ضرورة بعد الاطلاع على تجارب بعض المدن والدول، مثل طهران، مصر، الرياض في المملكة العربية السعودية، وإقليم كردستان".

وأكد، أن "هذه التجارب أسهمت في السيطرة على الأحمال، وتنظيم وتحديد التجاوزات وإزالتها، فضلًا عن تعظيم موارد الجباية، حيث يُعد تنظيم الأحمال الجزء الأهم".

وبيّن موسى، أن "الوزارة تهدف إلى تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى، لتشمل آليات تنفيذ نصب العدّادات الذكية أو التحوّل الذكي في الشبكة الكهربائية"، موضحًا، أن "هناك صلاحيات لتسهيل سداد ديون المواطنين، إذ إن بعض المشتركين لديهم ديون متراكمة، وقد وفّرت الوزارة نوعًا من الأريحية بتبسيط إجراءات السداد عن طريق التقسيط".

وفي ما يتعلق بفعالية تطبيق الدفع الالكتروني، أكد موسى أن الوزارة تعمل يوميًا على تطوير هذه الأنظمة، مشيرًا إلى وجود تطبيقات في بغداد، وأخرى منشورة على منصة “أور”، لافتًا إلى، أن "الوزارة تحرص على إدخال البرمجيات والأنظمة المتطورة في هذا المجال، بما يضمن للمواطن عدم وجود قراءات خاطئة، وإمكانية سداد المبالغ الكترونيًا، ما يقلّل من الدفع النقدي وعدم تكرار الديون أو القوائم المدفوعة في فواتير لاحقة، والقدرة على الدفع من أي مكان يتواجد فيه".

وبين موسى، أن "هذه الآليات تقلّل من الجهد المبذول، وتحد من التعامل النقدي، وتضمن قراءات دقيقة وكاملة وغير تقديرية، وهذا ما تسعى إليه الوزارة من خلال إدخال برامج وتقنيات حديثة من شأنها خدمة المواطن"، مشيرًا إلى، أن "آليات التحوّل الذكي ونصب العدّادات لا تتضمن أي زيادة في التعرفة والوزارة تكفلت بنصب العدادات مجانًا".