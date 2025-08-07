العثور على جثة أستاذة جامعية بعد أسبوع من وفاتها في منزلها بأربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (7 آب 2025)، بالعثور على جثة أستاذة جامعية متقاعدة متوفية داخل دارها في محافظة أربيل، منذ أكثر من أسبوع.

وقال المصدر إن "قوة من الشرطة عثرت على جثة أستاذة جامعية متقاعدة داخل دارها في أحد أحياء أربيل، بعد ورود بلاغ من الجيران الذين لاحظوا انبعاث رائحة غير طبيعية من المنزل".

وأضاف، أن "المتوفاة هي تدريسية سابقة في كلية العلوم بجامعة صلاح الدين، من مواليد 1954، ويبدو أنها فارقت الحياة منذ أكثر من أسبوع دون علم أقاربها".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة، فيما باشرت الشرطة بإجراءات التحقيق اللازمة".