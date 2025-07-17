مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) يعزي بحادث الحريق المفجع في أحد مراكز التسوق بالكوت

قدم مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، التعازي بحادث الحريق المفجع في أحد مراكز التسوق بالكوت، إذ ذكر مكتب السيد السيستاني في بيان، "تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ حادث الحريق المفجع في أحد مراكز التسوق بمدينة الكوت العزيزة، الذي أودى بحياة العشرات من روّاده وتسبب في إصابة أعداد كبيرة أخرى".

وأضاف "نتقدم الى المفجوعين بفقد أعزتهم بأحرّ التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء الكرام بواسع رحمته ويمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان وعلى المصابين بالشفاء العاجل".