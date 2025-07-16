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المالية النيابية تستضيف وزيرة المالية الأحد المقبل لمناقشة 3 محاور


أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، (16 تموز 2025)، ان اللجنة ستستضيف الأحد المقبل وزيرة المالية، طيف سامي، بشأن تأخر إرسال جداول الموازنة المالية لعام 2025 الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

ونشر العطواني، محاور الاجتماع المقرر مع وزيرة المالية وكما موضح أدناه:

أولاً : محور نتائج تنفيذ برنامج الحكومي لوزارة المالية فيما يخص:

1- تطوير المصارف الحكومية.

2- أتمتة الأنظمة الكمركية والضريبية.

3- تطوير نظام إعداد هيكل الموازنة العامة للدولة.

4- أعداد مشاريع وتطوير القوانين المالية.

ثانياً : محور تنفيذ موازنة سنوات (2023 - 2024 - 2025):

1- حجم الإيرادات المتحققة فعلياً (النفطية وغير النفطية).

2- إجمالي النفقات المصروفة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الانفاق.

3- إجمالي المبالغ المحولة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الانفاق.

4- إجمالي القروض المستلمة ( داخلية وخارجية) لسد العجز المالي.

5- حجم الضمانات السيادية وغير السيادية الممنوحة.

ثالثاً: محور إعداد جداول موازنة سنة 2025:

1- أسس وقواعد ومعايير إعدادها.

2- أسباب تأخر إنجازها وإرسالها إلى مجلس النواب.

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المالية النيابية تستضيف وزيرة المالية الأحد المقبل لمناقشة 3 محاور
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