الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
طائرة مسيّرة مفخخة تستهدف حقل “هاند أويل” الأمريكي في قضاء الشيخان
وكالة انباء براثا
47
2025-07-16
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طائرة مسيّرة مفخخة تستهدف حقل “هاند أويل” الأمريكي في قضاء الشيخان
إصابة ناشط حقوقي ومحامي في أربيل خلال محاولة اختطاف فاشلة
المندلاوي: مشروع قانون الحشد الشعبي يهدف إلى تنظيم هيكلية وعمل الهيئة
الشمري يصل منفذ الشلامجة الحدودي للإطلاع على الاستعدادات الجارية للزيارة الأربعينية
30 عائلة لبنانية تؤجل العودة وتستقر في ديالى بدعم مجتمعي وإنساني
نص مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي
البرلمان ينهي تقرير ومناقشة تعديل قانون وزارة التربية
مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي
التربية تصدر قراراً جديداً بشأن الامتحانات لذوي الاحتياجات الخاصة
نواب من المكون السني والكردي يغادرون جلسة البرلمان.. هذا السبب
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
نواب يجمعون تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بعد تصريحاته الرخيصة ضد الشعب العراقي
585
نواب : هذا ماحدث بين المشهداني والمندلاوي ونطالب رئيس البرلمان بالاعتذار علنا للشعب العراقي
548
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة
441
السوداني : الخلاف الأخير مع إقليم كردستان هو خلاف قانوني وليس سياسي
393
محكمة التمييز تصادق على استقدام المحلل السياسي نجم القصاب بتهمة النصب والاحتيال
369
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك