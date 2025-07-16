إصابة ناشط حقوقي ومحامي في أربيل خلال محاولة اختطاف فاشلة

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (16 تموز 2025)، بإصابة ناشط حقوقي ومحامي في أربيل بجروح خطيرة خلال محاولة اختطاف فاشلة.

وقال المصدر إن "الناشط الحقوقي والمحامي في أربيل يدعى (شوان كردي) تعرض لمحاولة اختطاف من قبل مجموعة مسلحين مجهولين ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، ويرقد حاليا في المشفى".

وأضاف أن "ثلاث سيارات مسلحة هاجمت الناشط شوان على طريق 120 في أربيل واشبعوه ضربا مبرحا وطالبوا منه بعدم الإبداء عن مواقف تنتقد بعض الجهات".