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رئيس الوزراء: العراق يمر بمرحلة حساسة في منطقة تشهد تطورات خطيرة


اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ان العراق يمر بمرحلة حساسة في منطقة تشهد تطورات خطيرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار، اليوم الأربعاء، جامعة الموصل، والتقى في القاعة الرئيسة للجامعة جمعا من النخب الاكاديمية ووجهاء وشيوخ العشائر وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات، بحضور نواب نينوى ومحافظها وأعضاء مجلسها".

وأكد أن "زيارته الى نينوى تأتي ضمن زياراته الى المحافظات ومتابعة امورها واوضاعها، وهي الرابعة الى المحافظة التي تحمل تاريخاً وتراثاً وثقافة واقتصاداً، وهي بمثابة عراق مصغر توحد فيها جميع ابناء العراق لمواجهة قوى الشر والعدوان والعصابات الارهابية، معرباً عن سعادته بالتحدث مع ابناء الموصل في جامعتها، الصرح العلمي العريق"، مشيرا الى "افتتاح مطار الموصل الدولي الذي يعد مؤشراً وعنواناً لتعافيها، حيث خصصت الحكومة جميع الامكانيات لتجهيزه بأحدث الاجهزة والتقنيات والملاكات المتخصصة، وسيتم التعاقد مع احدى الشركات لتشغيل المطار خلال اقل من 60 يوماً".

واكد السوداني "توجيه رئيس سلطة الطيران المدني لإكمال منح الترخيص الرسمي ليكون مطار الموصل وفق المواصفات والمعايير الدولية"، لافتا الى ان " التجربة القاسية التي عاشتها المحافظة خلال فترة داعش الارهابي عززت ارتباط ابنائها مع بقية محافظات العراق".

وأشار الى ان "نينوى بكل مكوناتها قدمت التضحيات لرفضهم الفكر الداعشي المتطرف"، لافتا الى انه "تم افتتاح مصانع بادوش للاسمنت في زيارتنا الثانية الى نينوى وهو جزء من حملة اعادة الاعمار في المحافظة".

واكد انه "في ظل ما يتحقق من انجازات في جميع المجالات يبقى الفضل الاول فيه الى الشهداء ومن ضحوا بأنفسهم من اجل العراق واستقراره"، موضحا "اننا وضعنا خططاً واليات لإعادة اعمار نينوى وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية".

وبين ان "نينوى لديها من المقومات والموارد الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي ما يؤهلها لتكون محوراً اقتصادياً مهماً للعراق اجمع"، لافتا الى ان "الحكومة الاتحادية وضعت خططاً بالتنسيق مع الحكومة المحلية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وخصوصاً الخدمية، المتلكئة منها او الجديدة".

وذكر ان "نينوى ضمن مخطط الحكومة في مشروع طريق التنمية وهناك 4 مناطق ستكون جزءاً من المشروع"، موضحا "اننا اطلقنا العمل التنفيذي في مشروع مصفى نينوى لتوفير الوقود وتأمين الاكتفاء الذاتي من المشتقات والمنتجات النفطية في المحافظة وسيتم افتتاحه قريباً".

وذكر انه "تم اطلاق العمل في محطة كهرباء القيارة، 375 ميكاواط، يضاف الى محطة الشمال 750 ميكاواط، لافتا الى "اننا زرنا مستشفى الطوارئ حرصاً من الحكومة على إتاحة الخدمات الصحية لعموم المواطنين".

وبين ان "الطريق الحولي يؤسس لواقع جديد، ضمن مشاريع التنمية، خارج تخصيصات المحافظة بكلفة 420 مليار دينار"، مشيرا الى ان "أداء حكومة الخدمات هو سلوك عملي على مستوى المشاريع، والخدمات السريعة ضمن فريق الجهد الخدمي والهندسي".

واكد ان "نينوى تشهد اليوم ورشة عمل حقيقة في كل القطاعات، وهناك المزيد من المشاريع تنتظرنا"، موضحا ان "مدينة الغزلاني السكنية تضاف الى مدن أخرى في طور الإعداد والتعاقد، وتهيئة اراضٍ مخدومة عبر المطورين العراقيين".

وبين ان "مسؤوليتنا مع الحكومة المحلية أن نُوجد تفاهمات تسهّل عملية اطلاق توزيع الأراضي السكنية"، لافتا الى "اننا ندعم بشكل متواصل قطاع الزراعة في نينوى، وندعم الفلاحين في توفير المرشات، ووجهنا بدراسة قضية اجور الأراضي الزراعية".

وذكر ان "العراق يمر بمرحلة حساسة في منطقة تشهد تطورات خطيرة، وتمسكنا بمواقفنا المبدئية وسط الصراعات التي تشهدها المنطقة"، مثمنا "جهود كل المخلصين والعاملين المتصدين في مختلف المواقع، وبكل العناوين وواجهات المجتمع".

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