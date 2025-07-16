الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي
وكالة انباء براثا
113
2025-07-16
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي
ضبط امرأة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتدير مركز تجميل غير مرخص في بعقوبة
سقوط طائرة مسيرة في قرية باي حسن التابعة لقضاء الدبس
القبض على شخص قام بتربية أسد داخل منطقة سكنية في بغداد
قرار جديد من التربية بشأن تسجيل مباشرة المعلمين والمعلمات
نائب يكشف: وزيرة المالية تؤكد التزام الحكومة بإرسال جداول الموازنة وتأخرها بسبب الإيرادات
مصدر حكومي: لا اتفاق مع أربيل حتى الآن وننتظر تنفيذ الإقليم لتعهداته
مستشار الأمن القومي يترأس اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني
مفوضية الانتخابات تحدد فترة الحملات الدعائية للمرشحين
وزير الداخلية: نتوقع دخول 5 ملايين زائر أجنبي للمشاركة في زيارة الأربعين
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
نواب يجمعون تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بعد تصريحاته الرخيصة ضد الشعب العراقي
573
نواب : هذا ماحدث بين المشهداني والمندلاوي ونطالب رئيس البرلمان بالاعتذار علنا للشعب العراقي
534
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة
415
السوداني : الخلاف الأخير مع إقليم كردستان هو خلاف قانوني وليس سياسي
372
محكمة التمييز تصادق على استقدام المحلل السياسي نجم القصاب بتهمة النصب والاحتيال
364
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك