ضبط امرأة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتدير مركز تجميل غير مرخص في بعقوبة

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء (16 تموز 2025)، ضبط امرأة تنتحل صفة طبيبة اختصاص جلدية، وتزاول عملها في مركز تجميل غير مرخص منذ أكثر من ستة أشهر.

وقال مدير إعلام الدائرة، فارس العزاوي ، إن "فريقاً مشتركاً من صحة ديالى والأجهزة الأمنية ضبط مركز تجميل غير مجاز في بعقوبة، وبعد تدقيق الأوليات، تبيّن أنه يُدار من قبل امرأة تنتحل صفة طبيبة جلدية منذ نحو ستة أشهر".

وأضاف العزاوي، أن "الإجراءات القانونية اتُخذت بحق المخالفة، وتم غلق المركز بالكامل وتحويل الملف إلى الجهات المختصة"، لافتاً إلى أن "الكشف تم بناءً على بلاغ من أحد المواطنين".

وأشار إلى أن "تعاون المواطنين أسهم في 80% من عمليات ضبط الصيدليات والمراكز غير المرخصة خلال الأشهر الماضية"، مشيداً بـ"وعي المجتمع وتفاعله مع رسائل وزارة الصحة في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة حفاظاً على السلامة العامة".