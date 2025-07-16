القبض على شخص قام بتربية أسد داخل منطقة سكنية في بغداد

أعلن فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني، اليوم الأربعاء (16 تموز 2025)، القبض على مخالف قام بتربية أسد داخل منطقة سكنية في بغداد.

وذكر الفوج في بيان أن "قوة من الفوج نفذت واجبًا ميدانيًا ضمن قاطع المسؤولية، بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بتربية حيوان مفترس "أسد" داخل حديقة منزله في منطقة النعيرية".

وأوضح أنه "عند وصول القوة، تم التأكد من وجود الأسد ضمن الحديقة الخارجية للدار، كما تبيّن أن وجوده شكّل تهديدًا مباشراً على حياة المواطنين، بعد قيامه بمهاجمة أحد الدور السكنية المجاورة وافترس أحد الأغنام في الحديقة".

وأضاف أنه "تمّت السيطرة على الموقف فوراً، وتسليم المخالف إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، نظراً لما تشكله تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية من خطر بالغ على السلامة العامة".