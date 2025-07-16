نائب يكشف: وزيرة المالية تؤكد التزام الحكومة بإرسال جداول الموازنة وتأخرها بسبب الإيرادات

كشف النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الأربعاء (16 تموز 2025)، أن وزيرة المالية طيف سامي أكدت بأن الحكومة ملتزمة بإرسال جداول الموازنة، معللة سبب تأخرها إلى العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية.

وقال المالكي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك إن "وزيرة المالية طيف سامي ابلغتنا اليوم اثناء لقاءها في مقر الوزارة ان لجنة في مجلس الوزراء تعمل على اكمال جداول الموازنة، وان سبب تأخرها يعود الى العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد مصادر مالية لتغطية عجز الموازنة من رسوم وضرائب واجور خدمات".

كما أكدت سامي بحسب المنشور أن الحكومة ملتزمة بإرسال جداول الموازنة.